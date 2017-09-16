Сообщили о необходимости страховки армянских авто для въезда в Грузию

В Грузии рассматривают новые законы, которые предусматривают страховку иностранных авто, в том числе и армянских, которую можно приобрести на границе. При этом автомобили, которые осуществляют перевозки по маршруту приобретать страховку не должны.

Изменения в законах коснуться частных водителей, которые перед каждым въездом в Грузию должны будет оформить страховку. Компании, которые занимаются перевозкой пассажиров по маршруту Ереван-Тбилиси освобождаются от данного обязательства, сообщил один из директоров компании. Сумма страхования будет зависеть в первую очередь от количества проведенных дней в Грузии, мощности двигателя, а также типа авто.

До 15 дней пребывания в Грузии автомобили весом до 3,5 тонн должны оплатить страховку стоимостью 30 лари (5 700 драмов), до 30 дней – 50 лар (9 500 драмов), а страховка на год обойдется уже в 295 лар 56 000 драмов.

Закон должен подписать президент Грузии, однако ожидается, что изменения вступят в силу уже 1 марта. Сообщается, что страховку можно приобрести прямо на границе. Она будет покрывать физический и материальный ущербы, которые водители получат во время ДТП в Грузии.