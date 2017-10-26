Honda презентует в Токио спортивный кроссоверв Honda CRV Custom Concept

Как сообщают обозреватели издания Vistanews, уже очень скоро откроет свои двери Токийский автосалон, а японская машиностроительная компания Honda уже назвала новинки, которые посетители смогут увидеть. Сообщается, что одной из новинок будет концепт кроссовера Honda CR-V Custom Concept, который в обозримом будущем станет массовым.

В соответствии с информацией, обнародованной американским специализированным порталом Carscoops, Honda объявила о большом количестве новинок для мотор-шоу в Токио. Среди них стоит выделить концепт Honda CR-V Custom Concept, имеющий более спортивное и хищное оформление, чем стандартное исполнение модели. Не исключается, что в будущем стартует серийное производство нового авто.

Также, гости, прибывшие на автосалон в Токио увидят спортивный компактный минивэн Honda Jade RS, а спортивный отдел Honda презентует Honda RC 20 GT и линейку кей-каров Honda Step WGN. Еще инженеры Mugen собираются продемонстрировать гибридный вариант хэтчбэка Honda Civic и кастомные модификации Honda NSX, Honda Civic Type R и Honda N-One RS. Также представят гоночные Dallara DW12 Indycar, NSX GT3, Civic TCR, Super Formula и обширный модельный ряд спортивных мотоциклов бренда.