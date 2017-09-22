В Москве автомобильные пробки составили 10 баллов

Согласно информации, обнародованной сервисом «Яндекс.Пробки» в Москве дорожные заторы составили 10 баллов по состоянию на 17:00 25 декабря текущего года. Пробки появились с внешней и внутренней стороне МКАД.

Минимальная скорость движения потока авто наблюдается на Третьем транспортном кольце. На этой магистрали машины двигаются со скоростью 7 км/ч. Относительно центральных столичных дорог можно сказать, что перегружены Садовое и Бульварные кольца. Помимо них, перегрузка зафиксирована на Большом и Каменном мостах.

Пробки также зарегистрированы на улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Пречистинская, Пятницкая и т.д. Трудности с проездом можно заметить на всех вылетных шоссе российской столицы. Аналогичная ситуация была и недавно в Москве. 21 декабря мегаполис тоже пребывал в транспортном коллапсе.