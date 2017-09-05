Женщина родила в продуктовом магазине

Женщина родила в американском штате Калифорния прямо в продуктовом магазине. Принимавшие роды сотрудники маркета назвали это рождественским чудом.

Беременная женщина пришла в магазин за покупками. Однако там у нее начались схватки. Владелица торговой точки Иссамар Сепульведа сообщила, что кассир позвонил в 911. Но медики не смогли своевременно приехать. Поэтому они удаленно консультировали сотрудников магазина.

Сами роды принимала хозяйка Иссамар. Мясник помогал держать ребенка. А повар искал ножницы. Владелица магазина перерезала пуповину. Ситуация была необычной и шоковой, но все работали слаженно.

Кожа малыша при рождении имела фиолетовый оттенок. Врачи успокоили перепугавшихся сотрудников. Они объяснили, что новорожденный замерз и его нужно срочно согреть. Были найдены одеяла, в которые и завернули ребенка.

Владелица магазина не осталась равнодушной и пошла дальше. На своей странице в Facebook она объявила о сборе вещей для новорожденного мальчика, так как мать не в состоянии полноценно обеспечить ребенка.