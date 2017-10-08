Российский завод Great Wall откроется в 2018 году

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Great Wall заявили, что первые пуско-наладочные заводы на новом предприятии автопроизводителя в Тульской области намечены осень следующего года. Запуск производственной площадки планируется к концу будущего года.

Следует напомнить, что компания Great Wall начала строить завод полного цикла в 2018 года, который сможет выпускать 150 000 авто ежегодно. Благодаря этому автозаводу в регионе создадут больше 2 500 рабочих мест. В проект строительства компания уже вложила 500 000 000 долларов. Отмечается, что в связи с запуском железнодорожной ветки инженеры компании начнут техническое оснащение будущего производства.

В настоящее время на предприятии уже заканчивают сооружение корпусов. Проектом занимается российский филиал бренда Haval. Площадь предприятия составит 2,16 млн кв. м. В состав завода войдут штамповочный, сварочный, сборочный и покрасочный цеха. Уровень локализации первоначально достигнет 30%, а позже составит 50%.