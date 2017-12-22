В Италии подозревают россиянку в организации борделей

В Италии подозревают 60-летнюю россиянку в организации борделей. Полиция арестовала женщину.

По подозрениям полиции россиянка Татьяна Змеева была организатором предоставления интимных услуг девушек из Восточной Европы. Женщина договаривалась с клиентами, а также вела рекламную деятельность своего бизнеса. Воспользоваться услугами борделя можно было в рамках 40-50 евро.

Кроме того, еще был задержан итальянца Марио Мичера. Он являлся сообщником россиянки.

О судьбе своей матери, Татьяны Змеевой, беспокоится сын Сергей. Он утверждает, что с 18 декабря Татьяна перестала выходить на связь. Также сын сообщил, что у женщины был диагностирован язвенный колит двенадцатиперстной кишки. При этом заболевании необходимо регулярно принимать лекарства. Их россиянка покупала в Италии.

К слову, Змеева, уроженка Каменск-Уральского Свердловской области, имеет как российское гражданство, так и итальянское.