iPhone X «привык» к мужу своей хозяйки и позволил себя разблокировать. Система Face ID определила мужчине разблокировать чужой телефон.

Британец Фил Блэнд со своей женой купили два айфона. Новая модель пару заинтересовала потому, что в семье два ребенка, которые постоянно играли с их телефонами. Купив себе два iPhone X, супруги обменялись паролями.

Муж часто пользовался телефоном своей супруги. И однажды мужчине не потребовалось вводить пароль. Смартфон распознал лицо мужчины и разблокировался. Британец посчитал, что айфон «привык» к нему, поэтому начал воспринимать как хозяйку.

Британец снял подтверждающее видео и выложил в Сеть. Также он связался с компанией Apple. Но там мужчине объяснили, что это невозможно. Face ID не способна различить лишь лица близнецов.

Как стало известно, это уже не первый случай сбоя программы распознавания лиц у нового телефона. Зафиксированы еще некоторые случаи разблокировки телефона чужими людьми.