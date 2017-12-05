В США будут сажать на полгода за управление дроном в состоянии опьянения

В США будут сажать на полгода в тюрьму за управление дроном в состоянии опьянения. Закон будет действовать на территории штата Нью-Джерси.

В одном из американских штатов одобрили законопроект, который предусматривает наказание за управление дроном в пьяном виде. Если в крови нарушителя содержание алкоголя превысит 0,08% (около 0,8 промилле), то ему грозит лишение свободы до шести месяцев или же штраф в 1000 долларов.

По мнению местных властей, это должно уменьшить риск аварийных ситуаций. В настоящее время в США уже существует ряд законов, которые регламентируют зоны полетов беспилотных летательных аппаратов.

В Великобритании сейчас рассматривается подобный законопроект. Весной его обсудят в парламенте, после чего определится его дальнейшая судьба.