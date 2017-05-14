В Британии школьницам запрещают носить юбки. В стране выбрали приоритетный курс на защиту прав трансгендеров.

В школе небольшого городка Льюис первыми во всей стране стали практиковать отказ от юбок. Нейтрально-гендерную политику стали официально вводить в учебные заведения. Теперь девочкам в школе запрещено носит юбки. Руководство считает, что одежда не должна подчеркивать половые различия.

В профсоюзе учителей выдвигают предложение полностью отказаться от обращений «леди и джентльмены», так как это может смущать трансгендеров.

Многие родители по всей стране не поддерживают выбранный курс властей. Например, семейная пара забрала своих сыновей из школы на острове Уайт. Это связано с появлением у их детей одноклассников-трансгендеров.

Другие же напротив предлагают не ограничивать права девочек и разрешить мальчикам носить юбки.