Объявление остановок прославило водителя автобуса в Китае. Мужчина сообщал названия остановок на двух языках.

Китаец по имени Дин Жунцзюнь работает водителем автобуса в городе Сиань, провинция Шэньси. Общественный транспорт там оснащен автоматической системой, которая объявляет остановки. Однако установка часто выходит из строя.

Водитель одного из автобусов стал волноваться за иностранцев, которые не смогут понять наименования остановок на китайском языке. Так, по его мнению, они могут пропустить нежное место. Поэтому он стал объявлять их дополнительно и на английском языке.

Сначала коллеги с иронией отнеслись к затее водителя. Они подшучивали над ним. Но недавно в Сети распространился ролик, на котором Дин Жунцзюнь уведомляет пассажиров об остановках на двух языках. Видео набрало множество просмотров и прославило главного героя.

Китаец признался, что влюбился в английский язык еще в школе. Его уровень владения недостаточно высок. Но трудолюбивый водитель постоянно развивает и улучшает свои навыки и знания. Пассажиры довольны и отмечают похвалой старания китайца. Иностранцы также благодарят талантливого водителя. Они отмечают, что говорит по-английски он хорошо.