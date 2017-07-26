В Женеве покажут электрокар от Джорджетто Джуджаро

В рамках Женевской автовыставки, которая откроется в марте, дизайнер Джорджетто Джуджаро намерен презентовать прототип электрического седана. Любопытно, что данный автомобиль разрабатывался в сотрудничестве с китайской фирмой Envision.

Новый концепткар оснастили функциями автономного управления. При этом в рамках интервью для издания Automotive News Europe господин Джуджаро рассказал, что изначально в седане планировалось убрать руль, однако с таким решением не стали спешить.

Известный автодизайнер также добавил, что новый автомобиль сможет похвастаться уникальными решениями в плане комфорта и эргономичности. Седан получил технологию Envision, которая позволяет подключать его к энергетической экосистеме, что в свою очередь необходимо для анализа в реальном времени данных по выработке, хранению и применению энергии.

Прототип окажется вторым публично представленным проектом от стартапа GFG Style, которым владеет сын Джуджаро. Первым автомобилем компании оказался высокопроизводительный суперкар Ren с электрической установкой. Дебют новинки состоялся на Женевском мотор-шоу в прошлом году.