Фермер своими руками сделал Lamborghini с двигателем от мотоцикла

Не является тайной, что реплики разных раритетных автомобилей востребованы среди покупателей, но для коллекционеров они не представляют никакой ценности. Фермер из Азии сконструировал точную копию суперкара от Lamborghini своим руками, снабдив авто небольшим мотоциклетным двигателем.

Американские специализированные порталы обнародовали в сети новый видеоролик, в котором показано, как азиатский энтузиаст разработал почти точную копию итальянского суперкара Lamborghini. Автор проекта рассказал, что в его стране не имеется официальных дилеров марки, да и не получится заработать на такую машину. На ролике можно рассмотреть два самодельных суперкара, подобных оригинальному Lamborghini.

Скорее всего, созданный своими руками Lamborghini не сможет поставить рекорды на Нюрбургринге, так как он запускается небольшим агрегатом, взятым от мотоцикла. Авто довольно быстро стартует, благодаря своей низкой массе.

Клон итальянского суперкара снабдили противотуманками и функционирующими задними осветителями. Также автомобиль оборудовали откидной крышей с электроприводом и активным аэродинамическим спойлером. В соцсетях отмечают, что многим машиностроителям стоит взять пример с азиатского агрария и создавать машины с таким же усердием.