Nissan готовит обновленные седаны Sentra и Maxima

Японская машиностроительная компания Nissan в 2019 году собирается показать новый седан Nissan Sentra и полностью переделанный Nissan Maxima. Сообщается, что конструкторы марки уже начали трудиться над обеими машинами.

Вице-президент Nissan, отвечающий за планирование продуктов, Майкл Банс в интервью сообщил, что в настоящее время кроссовер Nissan Rogue лидирует по продажам на североамериканском авторынке, но все же разработчики не станут забывать и о седанах. По его словам, в компании работают над новой генерацией Nissan Sentra, так как она предоставляет больше возможностей. Однако модель получит еще множество доработок, чтобы догнать соперников.

А вот Nissan Maxima пройдет рестайлинг в 2019 году. Топ-менеджер отметил, что седан будет чем-то большим, чем считается. Вероятно, модель получит большее пространство и значительно улучшатся отделочные материалы и список оснащения. Оба автомобиля обустроят полуавтономным управлением Nissan ProPilot.