Завод Volkswagen в Калуге получил награду Transformer of the Year 2017

В прошлом году калужский завод Volkswagen Group Rus увеличил производство автомобилей на 7,7%. В результате предприятие автопроизводителя в Калуге наградили Transformer of the Year за достижения 2017 года.

По всему миру работают 18 заводов Volkswagen, однако предприятие в Калуге показало наибольшую эффективность производства. Эффективность производственных площадок определяют по увеличению выпущенных авто, оптимизации затрат на производство и логистику, сокращению загрузки экологии, а также рациональному использованию инвестиций.

Глава предприятия Volkswagen Group Rus Оливер Грюнберг считает, что Transformer of the Year 2017 является важным шагом к реализации новых целей предприятия. Грамотное планирование и адаптация под растущий спрос на модели компании позволили Volkswagen Group Rus получить награду. Это обеспечило оптимизацию производства, которая позволила сократить время сборки одного авто на 17%, а также улучшенные целевые показатели вредных отходов по утилизации на одно авто.