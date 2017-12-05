В Италии впервые зарегистрировали ребенка с двумя матерями

23 апреля в Италии в городе Турин зарегистрировали ребенка с двумя матерями. Это первый случай, когда подобное произошло без судебных процедур.

Одна из матерей малыша высказала благодарность мэру города за то, что боролся за права гомосексуальных пар. До этого зарегистрировать ребенка с двумя родителями, относившихся к одному полу, можно было только после соответствующего решения местного суда.

В этот же день зарегистрировали еще трое малышей, которые появились на свет заграницей. Их родителями обозначены двое мужчин и пара лесбиянок.

В 2015 году Европейский суд по правам человека вынес постановление о том, чтобы в Италии гомосексуальным парам дали право на признание союза. Уже в январе 2017 года в Италии признали однополые браки, которые были заключены заграницей.