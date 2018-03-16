Foton вывела на тест-драйв свой беспилотный грузовик

На прошлой неделе на дорогах КНР китайская автомобилестроительная компания Foton начала тест-драйв самоуправляемого большегруза четвертого уровня NTHS. Отмечается, что Foton первым среди поднебесных автопроизводителей получил лицензию на испытание таких авто.

Согласно информации, полученной от пресс-центра Foton, испытания беспилотного грузовика от Foton стартовали 18 апреля 2018 года на территории Чунцинского НИИ. В программе тест-драйва предусмотрена обработка алгоритмов функционирования машины при движении на шоссе в городской среде либо по бездорожью.

Руководство компании рассчитывает, что беспилотный автомобиль сможет накопить достаточное количество дорожных данных, необходимых для разработки логистических и транспортных систем, а также для автономных машин. Разработка беспилотного грузовика Foton началась в 2016 году вместе с инженерами компании Baidu.

Самоуправляемость и безопасность движения авто обеспечиваются за счет продвинутого ПО и высокоточных камер. Машину оборудовали система идентификации пешеходов и светофоров, адаптивным круиз-контролем и ассистентом предупреждения столкновений.