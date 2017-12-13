Представлен ТОП-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году

Эксперты популярного российского портала "ВладТайм" составили рейтинг седанов, которые оказались лучшими в этом году. В семерку попали самые интересные автомобили.

Открывает ТОП-7 южнокорейский автомобиль KIA Stinger, который хоть и появился месяц назад, но уже смог завоевать публику. Новинка оснащается мощной 3,3-литровой силовой установкой с турбо и твин-турбонаддувом. Вторую строчку рейтинга занимает Audi A3, которая на российском рынке далеко не первый год, модель получила разнообразны двигатели объемом от 1,2 до 3,5 литра, в скором будущем ожидается также гибридная версия. Тройку лидеров замыкает Lexus IS, который может похвастаться агрессивным внешним видом и мощной силовой установкой.

Четвертое место занимает отечественная LADA Vesta Cross, которая недавно появилась на рынке. Следом за ней расположился немецкий премиальный Mercedes-Benz E-Class, недавно получивший обновление. Шестая позиция досталась популярной BMW 5 Series, которая получила рестайлинг и новое оснащение. ТОП-7 замыкает японский премиальный седан Toyota Camry, который занимает одну из ведущих позиций в мире, как успешный и надежный седан.