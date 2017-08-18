«Клон» Range Rover Sport от Zotye получил обновление

Компания Zotye разработала для Китая новый кроссовер Т900, который, по сути, является бюджетным «клоном» Range Rover Sport с рядом доработок. Дата официального дебюта модели не объявлена, однако производитель представил снимки.

Внешность нового Zotye Т900 практически полностью копирует флагманский внедорожник Range Rover Sport. При этом модель получила уникальную решетку радиатора, а также несколько переработанные передние фары. Примечательно, что изначально кроссовер должен был получить название Т800, однако это имя перешло восьмиместному исполнению Т700.

На данный момент все технические характеристики и особенности нового Zotye Т900 остаются в секрете, однако специалисты считают, что внедорожник получит только переднеприводное исполнение, а моторная линейка будет такой же, как и у Т700. Внедорожник оснащен 1,8 и 2,0-литровыми турбодвигателями, которые генерируют 177 и 190/231 «лошадь».