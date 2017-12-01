Суббренд Zotye показал новый «клонированный» кроссовер

Суббренд Traum, контролируемый китайским автопроизводителем Zotye, представил в интернете новый кроссовер. Продажи транспортного средства начнутся в КНР в течение нынешнего года. Traum с немецкого переводится как «мечта».

Презентация бренда состоялась в прошлом году. Тогда в Zotye пообещали, что под суббрендом будут выпускаться автомобили, оснащенные передовыми технологиями. За внешнюю составляющую этих машин отвечает Бенедек Тот, вывший дизайнер американского подразделения концерна Daimler.

«Первенцем» суббренда Traum стал паркетник S70, представленный в минувшем году. Эта машина уже предлагается китайцам. Второй моделью стал компакт-кросс Meet 3, который скоро отправится на рынок, и вскоре после этого то же самое произойдет с новым SUV, именованным Seek 5.

При габаритах в 4771х1859х1735 мм кроссовер Traum Seek 5 имеет расстояние между осями в 2800 мм. Предполагается, что у модели появится семиместная версия.

Ожидается, что для кроссовера Traum Seek 5 подготовят лицензионный мотор Mitsubishi 4A91T. Турбированная 1,5-литровая «четверка» выдает мощность 150 л.с. Скорее всего, двигатель получит 6-МКПП или 6-АКПП. Новинка будет продаваться только в переднеприводном исполнении. Ценники и дата начала продаж паркетника не раскрываются.