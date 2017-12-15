В сети рассекретили народный кроссовер Volkswagen Tharu

Через два месяца на совместном заводе SAIC-Volkswagen в Китае стартует производство нового бюджетного кроссовера Volkswagen Tharu, который будут предлагать по всему миру. В сети опубликовали первые официальные снимки кроссовера для КНР.

Согласно опубликованным снимкам, Volkswagen Tharu получил ряд дизайнерских решений от Skoda Karoq. Кроссовер построен на платформе MQB. Оригинальными стала форма передней части кроссовера, а также сзади модель выполнена в стиле Teramont.

Новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu получил светодиодное исполнение фар и боковые зеркала на отдельных ножках. Габариты новинки для Китая следующие: длина – 4 453 мм, ширина – 1841 мм, высота — 1632 мм, а расстояние между осями – 2 680 мм.

Ожидается, что моторная гамма будет представлена турбодвигателями объемом 1,2 и 1,4 литра с отдачей в 116 и 150 «лошадей», в паре с которыми будет работать вариатор DSG на семь скоростей. На данный момент стоимость авто не разглашается, но кроссовер Volkswagen Tharu должен оказаться дешевле Tiguan.