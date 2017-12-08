В Италии автолюбитель заснял инопланетный дрон

Итальянскому автомобилисту из города Перуджи удалось сфотографировать над полем НЛО, зависшее в небе на небольшой высоте. По словам мужчины, после того, как он сделал снимок, летательный аппарат мгновенно взлетел вверх.

В четверг 14 июня, итальянец, который ехал по проселочной дороге на автомобиле, увидел шарообразный объект, зависший над полем. Остановив машину, автомобилист вышел из нее и сфотографировал НЛО. При просмотре снимка можно увидеть, что объект характеризуется гладкой, блестящей и светоотражающей поверхностью.

НЛО был окрашен в зеленый цвет и полностью сливался с травой, что считается большой удачей, так как итальянец мог и не увидеть странный объект. Мужчина высказал предположение, что это разведывательный дрон инопланетян, который замаскировали под цвет поля.

Эксперты рассмотрели фотографию и подтвердили, что в отношении снимки не совершалось никаких изменений в фоторедакторе. По их мнению, в кадр мог попасть не инопланетный дрон, а какая-либо конструкция, созданная человеческими руками. Вероятно, в Италии тестируется новый беспилотный аппарат. Летающие авто не раз уже заметили и считались очевидцами как НЛО.