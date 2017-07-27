Ford Focus обзавелся персонализацией экстерьера Black Pack

Дилерские центры России уже готовы принимать заказы на автомобили Ford Focus с пакетом Black Pack. Так, для автомобилей Special Edition цена специальной версии составит 30 тысяч рублей, а для Ford Focus Titanium – 20 тысяч.

По спецверсии черный цвет приобретают крыша, корпус зеркал и колесные диски на 16 дюймов. Black Pack предлагают только для автомобилей, у которых окраска Moondust Silver, Candy Red и Frozen White.

В феврале 2017 года также была предложена спецверсия Black and White, которой уже воспользовались около 3 тысяч автовладельцев.

Модель Ford Focus Special Edition с которой предлагают Black Pack появилась на авторынке только в июне. Цены на эту модель стартуют от 833 тысячи рублей. Модель Ford Focus Titanium является немного популярнее, стоимость его составляет 923 тысяч рублей. Официальные дилеры компании принимают заказы на специальные «черные» дизайны седанов и хэтчбеков.