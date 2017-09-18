Слуцкий о позиции ПА ОБСЕ: «антироссийского» единодушия нет

Но здравого смысла, как отметил депутат, глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ, также не хватает.

Напомним, в настоящее время в Берлине проходит очередная сессия ПА ОБСЕ, и в повестке — три резолюции, инициированные делегациями Украины и Грузии. Ничего хорошего от наших «друзей» ждать не приходится, поэтому понятно, что эти страны и их представители пытаются продавить антироссийские вопросы.

И если с Украиной все ясно, то отношения с Грузией нельзя назвать потерянными. Позиция представителя Тбилиси Георгия Церетели пусть является и неоднозначной, но все же конструктивной. Он ранее отмечал, что «конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным». И при этом готов к переговорам, так как сам предложил встречу.

«Мы побывали у господина Церетели по его приглашению. Есть разница в понимании абхазского и южноосетинского досье, и эта разница вряд ли нивелируется даже через довольно продолжительное время. Но очень важно, что у Георгия Церетели, который является безальтернативным кандидатом на переизбрание в спикеры ПА ОБСЕ, есть воля к диалогу. Он предложил сконцентрироваться на каком-либо непростом досье и работать над ним совместно с российской делегацией», – сообщил СМИ Леонид Слуцкий.

Безусловно, Москва свое решение не пересмотрит. У страны есть право защищать своих (мы помним, что в Южной Осетии и Абхазии – главных предметах спора – большинство – имеет гражданство РФ), тем более в какой-то момент Грузия (считай, Саакашвили) переступила черту, дошла до точки невозврата. Собственно, и Слуцкий, назначенный вести переговоры, имеет репутацию политика, которые умеет жестко, но без перегибов отстаивать интересы своей страны. Это он демонстрировал не раз: и на международных площадках, и в самой Госдуме. Сейчас ему также удалось добиться, пусть не большого, но успеха.

«Голосование идет с неизменным перевесом в 10-15 голосов, но это гораздо меньше, чем, скажем, пару лет назад. Конечно, пока рано говорить о том, что Парламентская Ассамблея переориентировалась в пользу здравого смысла, поэтому продолжать работу на этой международной площадке необходимо. Тем более – в условиях нашего отсутствия в ПАСЕ», – подытожил Слуцкий.