Житель Мичигана шокирован испарившимся НЛО

Предположения очевидца подтвердили уфологи-любители, заявив, что в этих краях НЛО – достаточно частое явление.

Программист из городка Ипсиланти, штат Мичиган, около года не решался рассказывать о своей встрече с загадочным объектом. Он поведал, что 7 сентября 2017, после работы поздно вечером шёл домой. Плохо освещенную улицу ярче всех озарял странный «фонарь», которого американец ранее здесь не видел. Когда он ближе подошёл к странному источнику света круглой формы, то был шокирован – этот объект просто парил в воздухе.

Спустя несколько секунд очевидец понял, что НЛО находится достаточно высоко, и его статичное положение создавало иллюзию близости к земле. Свидетель происшествия даже не успел достать телефон, чтобы сфотографировать это явление, как НЛО испарился в воздухе, не оставив никакого следа. К счастью, поблизости находилась полицейская машина и стражи порядка подтвердили впоследствии явление НЛО. Кстати, в мае, по свидетельствам жителей штата, на Мичиган обрушились сотни НЛО. Учёные объяснили это появлением линзовидных облаков, которые по форме напоминают летающие тарелки.