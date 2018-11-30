Украинские власти собираются обострять конфликт на Донбассе

Сегодня в среду 5 декабря представителем МИДа Российской Федерации Марии Захаровой на брифинге было отмечено увеличение и усиление позиций вооруженных сил подконтрольных Киеву на территории Донбасса.

По ее словам, данная переброска вооруженных сил украинскими властями стала возможна благодаря смещению фокуса внимания представителей европейских держав и США на события, связанные с инцидентом в Керченском проливе.

Также она отметила, что введенное президентом Украины Петром Порошенко военное положение в десяти регионах страны, ставит точку в следовании мер по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, описанных в Минских соглашениях. Данные действия украинских властей, по ее мнению, могут привести к возникновению новой горячей фазы боевых действий на Донбассе.

Мария Захарова рассказала, что российские власти располагают информацией о возможном применении вооруженными силами Украины химического оружия, поэтом она призывает наблюдающие за конфликтом международные органы быть крайне внимательными.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 28 ноября ввел военное положение в стране из-за задержания российскими службами трех катеров ВМФ Украины, которые нарушили российскую морскую границу. При задержании была использована сила, в следствии чего трое моряков были ранены. Все экипажи судов сейчас арестованы и находятся в московском СИЗО «Лефортово».

Задержание и арест украинских членов экипажей привел к осуждению действий Российской Федерации со стороны ведущих европейских держав и США.