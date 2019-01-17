Франция и Германия нашли компромисс по «Северному потоку-2»

Страны Европейского Союза поддержали план по регулированию российского газопровода «Северный поток-2», который, скорее всего, замедлит, но не заблокирует его строительство.

Давно зашедшее в тупик соглашение было заключено после того, как Германия и Франция предприняли последний шаг, чтобы внести поправки в проект и дать Берлину больше прав в том, как обеспечить себя российским топливом по дну Балтийского моря в рамках действующего законодательства ЕС.

Канцлер Ангела Меркель приветствовала достижение компромисса, назвав этот решение демонстрацией тесных связей Берлина с Парижем. Две страны смогли договориться после того, как ранее публично заявили о разногласиях по этому вопросу.

Страны Европы смогут получать российский газ через трубопровод протяженностью 1 225 км, который в США считают угрозой независимости ЕС от России в сфере энергетики. Однако в Германии свои экономические интересы назвали приоритетными при решении этого вопроса

На фоне ожесточенного лоббирования требований со стороны США запретить реализацию российского газопровода в Берлине решили не идти на поводу у Вашингтона.

Во Франции отвергли все утверждения, что угрозы со стороны США ввести против всех участников проекта санкции, могут заставить страны ЕС отказаться от российского топлива.

Принятый Парижем и Берлином законопроект, скорее всего, потребует изменения бизнес-модели проекта, который находится под руководством «Газпрома» и пяти западных компаний: немецкой Uniper, ее подразделения BASF Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV и французской Engie.

Документ требует, чтобы все импортные трубопроводы соответствовали правилам энергетического рынка ЕС, поскольку они не принадлежат напрямую поставщикам газа. Это касается применения недискриминационных тарифов и прозрачной отчетности, а также предоставления минимум 10% объемов третьим сторонам.

Западные фирмы-участницы намерены до конца 2019 года инвестировать в проект еще 600 млн евро, что, по их словам, является признаком веры в то, что «Северный поток-2» будет реализован.