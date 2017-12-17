Индийский мальчик похож на оборотня из-за редкого заболевания

Индийский школьник Лалит Патидар страдает редким врождённым заболеванием гипертрихоз, из-за которого он стал похож на оборотня. Его историей поделилось The Daily Mail.

Лалит родился городе Ратлам, расположенном в индийском штате Мадхъя-Прадеш. У школьника обнаружили врождённое заболевание, при котором обильно оволоснены участки кожи, в норме ими не покрытые. Со средних веков было известно лишь о 50 подобных случаях.

Его мать рассказывает, что уже при рождении всё лицо мальчика было покрыто волосами: «Мы вызвали педиатра, он подстриг ребенку волосы на лице и сказал, что от этого еще нет лекарств».

По словам самого Лалита, он не испытывает трудностей со своим состоянием и чувствует себя комфортно, хоть ему и приходится постоянно постригать волосы на лице. У необычного мальчика много друзей, одноклассники и сверстники относятся к нему хорошо. Правда, иногда ему всё равно приходится терпеть нападки со стороны незнакомцев, бывали даже случаи, когда в него кидали камни.

Сейчас Лалит учится в школе, и в будущем мечтает стать полицейским, чтобы честно зарабатывать на жизнь себе и помогать родителям.

Не так давно Супатра Сусуфан из Тайланда, также страдающая гипертрихозом, вышла замуж. В детстве она пыталась делать лазерную эпиляцию, однако та ей не помогла. Сейчас же, после замужества, Супатра начала брить волосы на лице. В 2010 Книга рекордов Гиннеса признала её самой волосатой женщиной на планете.