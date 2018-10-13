Страх и угроза: Жители штата Иллинойс увидели, как действует Нибиру

Очевидцы из американского штата не на шутку испугались, когда обнаружили в небе странные облака.

Новое видео-подтверждение присутствия загадочной планеты Нибиру появилось в Сети. На этот раз жители штата Иллинойс (США) увидели, как действует так называемая планета-убийца.

Недавно американцы почувствовали внезапный страх и угрозу. В небе над штатом появились странные облака, движение которых было хаотичным и совсем не напоминало движение туч. Также люди отметили резкое уменьшение температуры, что было не характерно для этой местности в данный сезон.

Картина напоминало настоящий фильм ужасов, чем очень напугала очевидцев. Они сразу подумали, что изменения погодных условий и странные облака в небе являются причиной действия планеты Нибуру, которая уже много месяцев устрашает жителей земли и порождает множество слухов.

Странные явления периодически появляются в разных концах планеты. Власти отказываются комментировать данную ситуацию, при этом СМИ выяснили, что спецслужбы преднамеренно скрывают факт возможной опасности и распыляют какой-то газ, чтобы замаскировать любые признаки Нибиру. Многие люди, в том числе и мировые звезды, не раз фиксировали непонятные объекты в небе. Слухи в обществе по этому поводу продолжают распространяться.



