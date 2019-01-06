Очевидцы засняли сигарообразный НЛО над США

Очевидцам из США удалось запечатлеть странный летающий объект на камеру смартфона.

Стало известно, что 8 февраля этого года необычный НЛО пролетел в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. По словам очевидцев из города Ломпок, загадочный летающий объект имел вытянутую форму и темный цвет, а потому не заметить такой объект в небе было невозможно. Полученные кадры сразу же были переданы американским экспертам-уфологам.

Сообщается, что специалисты уже не первый раз сталкиваются с сигарообразным НЛО, который неоднократно замечали напуганные очевидцы. По словам уфологов, которые отслеживают передвижение данного НЛО, в последний раз его видели в январе-месяце на территории Канады.