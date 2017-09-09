Первую женщину-командира в США группы истребителей отстранили от командования

Не проработав и двух недель, Зое Котник – первую женщину-командира группы высшего пилотажа Америки отстранили от работы.

Из источников известно, что Котник была лишена командования группой 11 февраля из-за неуверенности в ее возможностях управления группой военной авиации. Официальные и доподлинные причины увольнения женщины не разглашаются, но на странице Facebook, которая существует у военных США говорится о том, что Котник совершала некоторые ошибки и, что они предоставят ей возможность дальнейшего обучения без давления и внимания публики.

Зое Котник намерена продолжить службу, однако уже не на руководящей должности, об этом сообщил Дерек О'Мэлли – полковник, также он выразил восхищение и благодарность всем служащим женского пола.