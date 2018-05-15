Женщина из Великобритании заболела бронхитом и стала парализованной

Изначально болезнь протекала гладко, но впоследствии женщину доставили в одну из больниц Великобритании с парализованным телом.

47-летняя Делайла Коркери из Великобритании заболела бронхитом еще в начале прошлого года. Она чувствовала себя уставшей и постоянно жаловалась на недомогание, из-за чего обратилась к врачам за квалифицированной помощью. Именно в больнице ей поставили диагноз «бронхит», но никто не мог предположить, к каким последствиям он приведет.

Спустя время жительница Англии потеряла чувствительность на кончиках пальцев, но болезнь стремительно распространилась по верхним и нижним конечностям. Когда лечением занялись специалисты, тело пациентки полностью оказалось бесчувственным и парализованным.

Во время лечения женщине назначили успокоительные препараты, чтобы она смогла справиться с паникой, и ее нервная система не пострадала. Вскоре пациентку выписали из больницы.



