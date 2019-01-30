Королева напугана: Принц Уильям занимался опасным хобби, чем вызывал возмущение королевской семьи

Оказывается, принц Уильям любил кататься на байке, и это увлечение появилось еще в юношеские годы.

Принц Уильям был увлеченным байкером еще с юных лет и вместе со своим братом принцем Гарри катался по улицам Лондона. Ранее у него был итальянский спортивный мотоцикл фирмы Ducati 1199 года. Он разгонял скорость до 284 км/ч. В своем интервью принц Уильям рассказал журналистам: «Я редко катался на велосипедах, но моей страстью всегда была страсть к мотоциклам, даже в раннем возрасте. В юношестве я занимался картингом, потом начал кататься на квадроциклах и, в конце концов, на мотоциклах».

В 2005 году на телеэкраны вышел документальный фильм «В погоне за королевской семьей». В нем рассказали, что, принц Уильям занимался опасным хобби и этим вызывал возмущение королевской семьи. Королева Елизавета II была напугана и переживала за жизнь внука.



