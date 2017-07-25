Власти Амстердама решили исключить проституток из списка достопримечательностей

Фемке Халсема – действующая мэр города Амстердам подняла вопрос о знаменитом Квартале красных фонарей – районе в городе, где процветают услуги проституции и другие проявления секс-индустрии. Мэр намерена прекратить демонстрацию проституток, как культурную достопримечательность города, назвав это унизительным и недопустимым.

Халсема готова рассмотреть любые предложения, которые смогут изменить ситуацию в городе. Мэр заявляет, что существует опасность для проституток от приезжих туристов, а также указывает на факты участившихся случаев издевательства над представительницами древней профессии.

В Амстердаме Квартал красных фонарей является самым известным в мире местом, где развита секс-индустрия. На улице расположены бордели, секс-театры, секс-шопы, а также улица известна продажей марихуаны в магазинах.