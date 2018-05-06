Снова НЛО: Жители Швейцарии столкнулись со скоростным инопланетным объектом

НЛО настолько быстро двигался в кадре, что очевидцы не усомнились в иноземном происхождении летающего объекта.

Повышенная активность НЛО отмечается в разных частях земного шара. На этот раз жители Швейцарии столкнулись со скоростным инопланетным объектом. НЛО снова неожиданно появилось в небе и так же быстро и незаметно исчезло из поля зрения.

НЛО появилось в ночном небе над Швейцарией. По внешнему виду оно напоминало светящийся шар, который двигался слишком быстро и выделялся на фоне черного неба. Очевидцы сделали фото на камеру телефона и сначала подумали, что это пыль или грязь попала в объектив. Впоследствии стало понятно, что техника здесь не виновата и в выси действительно находится что-то аномальное. Пока инопланетным НЛО занимаются уфологи, которые внимательно изучают видеоролик.







