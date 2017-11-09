Эмигрантка запустила новый мем про идеальный интернет Канады

Алиса – так зовут женщину, которая эмигрировала из России в Канаду, создала популярный мем, который гласит, что интернет в Канаде лучше, чем в России. Под определением «лучше» имеется в виду отсутствие критики в социальных сетях между пользователями.

Однако другие российские эмигранты быстро переубедили Алису в обратном, отметив, что она слишком мало пожила в стране для столь уверенных заявлений. Блоге женщина также описала некоторые факты жизни в Канаде, которые опровергли комментаторы, прожившие более значительное количество времени.

Российские эмигранты также не поддержали Алису в высказывании о безоблачном Канадском интернете, в котором якобы не содержится критики. В Твиттере тема Канады стала по-настоящему вирусной, ее активно комментируют и шутят над ней.