NASA: К Земле приближается огромный астероид на скорости 96 тыс. км в час

Ученые NASA сообщили, что астероид имеет колоссальные размеры и превышает огромный небоскреб.

Каменный объект получил название Астероид 1999 VF22. Эксперты из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) выяснили, что он приближается к Земле на скорости 96 тыс. км в час, что почти в 80 раз превышает скорость распространения звука. На максимальное расстояние к планете он подлетит 20 февраля. Ученые даже определили точное время – 18 ч 57 мин по московскому времени.

Работники JPL продолжают отслеживать огромный астероид и предварительно определили его размеры. Скорее всего в диаметре он составляет от 200 м до 450 м. Для сравнения, высота 103-этажного небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг»», расположенного в Нью-Йорке, составляет 443,2 м.

Стоит отметить, что падение астероидов, которое приводит к катастрофе, происходила на Земле в среднем каждые 1000-500 000 лет. Представители Европейского космического агентства (ESA) считают, что астероиды являются одной из самых больших угроз, которые скрываются в глубинах космоса.



