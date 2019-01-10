СМИ: Лучшая подруга Меган Маркл случайно раскрыла пол ребенка

Герцоги Сассекские могут стать родителями сына.

Как известно, 37-летняя Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри прилетела в Нью-Йорк, чтобы вместе с друзьями традиционно отметить скорое рождение своего малыша. Baby shower считается американским праздником, а потому отметить его Меган решила именно в США. Согласно правилам вечеринки будущей молодой маме дарятся подарки для её малыша. Так, лучшая подругу Меган Маркл Эбигейл Спенсер застали папарацци, когда она направлялась на праздник. В руках женщина держала пакет, из которого виднелись синие и голубые ленты.

Королевские поклонники, увидев кадры папарацци, сразу же посчитали, что подруга Меган своей неосторожностью случайно раскрыла пол ребенка и это, видимо, будет мальчик. Сама герцоги Сассекские пока не комментируют пол своего малыша.