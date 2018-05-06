Среди туч в ночном небе показались многочисленные огни, которые через несколько секунд стремительно исчезли.

Странное явление в ночном небе над Ша Тин (один из округов Гонконга) зафиксировали очевидцы на камеру. Это произошло 18 февраля около 22:30, но запись появилась в сети Интернет только сейчас. На записи четко видно, как полоска светящихся объектов круглой формы быстро передвигается по небу, а на их месте появляются новые блики. Действие продолжалось недолго, всего лишь несколько секунд. При этом времени было достаточно, что заподозрить в происходившем причастность НЛО.

После того, как очевидцы из Гонконга увидели аномальные блики в небе, никто не смог объяснить их происхождение. Многие жители Китая уверены, что это внеземная раса пытается связаться с человечеством или исследует Землю на предмет жизни. В любом случае, в Ша Тин данное явление наблюдается впервые и еще ни разу жители не сообщали о подобном.



