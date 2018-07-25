Общественное здравоохранение Англии настоятельно порекомендовало жителям деревень Южного Уилтшира остановить субботники.

По словам советника Ричарда Бриттона, общинная уборка территорий на случай подготовки к весне может понести фатальный исход. Бриттон убеждён, что население при сборе мусора может «подцепить» смертельное нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок». Стоит отметить, запрет появился в результате отравления местной семьи: 67-летнего экс-шпиона Сергея Скрипала и его 34-летней дочери Джулии в Суиндоне в апреле прошлого года. Тем не менее, из-за страха заразиться инфекцией деревни Великобритании «погрязли» в мусоре, что вызвало волну недовольств среди населения.

Как оказалось, ранее события в деревнях, как правило, являлись общественным мероприятием и все решения принимались совместно. Мистер Бриттон, один из представителей населения, утверждает, что местные должны сами выбирать «Это всё хорошее развлечение. Мне кажется, что риск так мал и я думаю все это признают», — сообщает Бриттон. К слову, графство Уилтшир поделили на две независимые единицы в 2009 году и с тех пор в Суиндоне действует собственный совет.