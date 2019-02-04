Появились подробности захвата самолета в Бангладеш

Преступнику удалось захватить самолет в Бангладеш с помощью игрушечного пистолета, именно им он угрожал всем пассажирам и членам экипажа Boeing 737.

Местные правоохранительные органы подтвердили тот факт, что в руках у преступника был игрушечный пистолет. Также выяснилось, что у захватчика самолета Boeing 737 в Бангладеш есть серьезные проблемы с его психическим здоровьем. Накануне у мужчины, который устроил переполох в самолете, случился конфликт с женой, их брак был под угрозой уничтожения. На фоне этих событий у него произошли психические проблемы в организме. Во время захвата самолета, мужчина кричал, что он хочет лично пообщаться с премьер-министром.

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, мужчина с оружием захватил самолет Boeing 737, который следовал по рейсу из Дакки в Дубай с транзитной посадкой в Читтагонге, где из-за случившегося захвата пилот и был вынужден посадить самолет. Полиция выяснила, что пистолет, которым угрожал мужчина пассажирам и членам экипажа, был игрушечным. В ходе конфликта пострадавших нет, преступник был задержан.