Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма посетили роскошный спа-салон

Герцоги Кембриджские уже с малых лет приучают своих детей к королевской роскошной жизни.

Британские СМИ проинформировали, что Кейт Миддлтон сводила свои детей - пятилетнего принца Джорджа и трехлетнюю принцессу Шарлотту в спа-салон премиум класса. Сообщается, что королевские наследники взяли пару уроков по плаванью, после чего к ним в бассейн присоединилась и сама герцогиня Кембриджская.

Снимки сделать не удалось, поскольку охрана запрещала на территории спа-салона сотрудникам доставать мобильные телефоны и съемками тревожить герцогиню. Однако очевидцы сообщили, что Кейт Миддлтон даже в бассейне была с макияжем и с жемчужными серьгами. Отмечается, что самый младший из королевских детей принц Луи, которому в апреле исполнится ровно год, похоже, остался дома.