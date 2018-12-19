Американцы в опасности: На севере континента обнаружен самый ядовитый в мире гриб

Гриб был найден в Британской Колумбии (Канада), но уже начал распространяться по всему континенту.

Недавно медицинский журнал «Medical Journal» сообщил, что на севере американского континента обнаружен самый ядовитый в мире гриб. Статью написали врачи, которые предупредили людей об опасности гриба Amanita phalloides. Он является смертельно опасным, а в лучшем случае становится причиной тяжелых болезней.

Amanita phalloides не является родным для Британской Колумбии и был привезен в провинцию на корнях импортированных европейских деревьев. Первый экземпляр был найден еще в 1997 году, но об опасности заговорили только сейчас.

На данный момент американцы находятся в опасности. Уже отмечено несколько случаем летального исхода после отравления грибом. Так, мужчина из Виктории съел смертельный гриб и был доставлен в больницу. Затем жительница из Ванкувера была госпитализирована. И совсем недавно трехлетний мальчик в Виктории скончался после того, как отравился грибом.



