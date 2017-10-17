Африка решает прекратить дискриминацию сексуальных меньшинств

В 2014 году Африканская комиссия по правам человека (ACHPR) прямо осудила насилие и любые другие нарушения человеческих прав на основе фактической или вменяемой сексуальной ориентации, а также гендерной идентичности.

Он также призвал государства-члены обеспечить, чтобы правозащитники работали в благоприятных условиях, свободных от присвоения им клейма, репрессий или уголовного преследования, в результате их деятельности по защите прав, в том числе прав сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, три года политического давления заставили ACHPR отказаться от статуса «неправительственной организации-наблюдателя» Африканской лесбийской коалиции, панафриканской организации, занимающейся защитой прав женщин. Это вызвало большую обеспокоенность по поводу беспристрастности и функционирования ACHPR.

Несмотря на то, что большинство стран признают основные права человека, такие как здравоохранение и образование, для всех своих граждан, дискриминация в отношении населения ЛГБТ по-прежнему игнорируются законами, политикой и гражданами.

Эта дискриминация не позволяет им полностью реализовать себя как личность и решительно участвовать в социально-экономическом развитии своих общин и стран. 34 из 54 африканских стран криминализируют однополые отношения.

Гомосексуальная активность среди мужчин наказывается смертной казнью в Судане, Мавритании, Сомали и некоторых частях северной Нигерии; пожизненное заключение в Уганде, Танзании и Сьерра-Леоне; и с длительными сроками заключения в Кении, Малави, Сенегале и Гамбии.

И хотя прогрессивная Конституция защищает права ЛГБТ в Южной Африке, все чаще стали поступать сообщения о случаях насилия в отношении лесбиянок, бисексуалов и транс-женщин. Хотя сексуальные отношения между людьми одного пола являются законными в Кабо-Верде, эти пары и их домохозяйства не получают такой же правовой защиты, как гетеросексуальные пары.