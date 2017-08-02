Яхта российского миллиардера поразила испанцев своей помпезностью

Пришвартовавшись в порту Барселоны, Яхта Алишера Усманова поразила своей роскошью местных жителей и туристов. Вызвав ажиотаж среди людей, морское судно сразу заслужила звание «достопримечательности». Морской транспорт российского предпринимателя с названием «Дилбар» (к слову имя Дилабар означает надёжность) на данный момент одно из самых роскошных яхт во всём мире.

Длинна Яхты 156 метров, вместимость на 120 человек, на ней присутствует две вертолётных площадки, а также прочие «мелочи» (бассейны, спортзал, кинотеатр, ресторан). Эти показатели выносят её на первенство среди яхт в водоизмещении, а также на заслуженную четвёртую позицию в рейтинге самых длинных яхт в мире. Морское судно отмечено британским флагом.