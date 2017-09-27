Google отказался удалять приложение по слежке за женщинами в Саудовской Аравии

Google не хочет удалять из своего магазина мобильное приложение, разработанное властями Саудовской Аравии, которое позволяет мужчинам контролировать перемещения женщин, находящихся под их опекой, распространяя через виртуальный мир критикуемую многими систему мужского попечительства, которая подчиняет женское население страны. Международное сообщество настойчиво призывает, в том числе политиков США, о прекращении доступа к услуге.

Именно глава сообщил о своем отказе в ответ на просьбу конгрессмена-демократа Джеки Шпейера, в дальнейшем потребовав его немедленного ухода. В соответствии с краткой запиской, направленной калифорнийским политикам, Google рассмотрела противоречивое приложение Absher, созданное национальным информационным центром Саудовской Аравии, и не нашла ни одного аспекта, нарушающего его регулирование. Компания будет поддерживать эту услугу в своем магазине Google Play, и пользователи смогут продолжить ее загрузку.

Как объясняет Google в своем регламенте, фирма отказывается размещать «приложения, которые пропагандируют насилие или разжигают ненависть в отношении отдельных лиц или групп на основе их расы или этнического происхождения, их религии, инвалидности, возраста, национальности, сексуальной ориентации, их пол и любые другие характеристики, связанные с систематической дискриминацией или маргинализацией».