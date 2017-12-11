Южная Корея обвиняет Северную в запуске неопознанной ракеты

Военные Южной Кореи сегодня утверждают в официальном заявлении, что Северная Корея выпустила, по крайней мере, один неопознанный снаряд из своего западного района. Это второй такой запуск за последние пять дней.

У Объединенного комитета начальников штабов Юга пока нет других подробностей запуска неизвестной ракеты, который, по мнению военных, был совершён сегодня в утренние часы с территории КНДР.

Северная Корея и Соединенные Штаты в настоящее время зашли в тупик в дипломатических переговорах, призванных лишить империю Ким Чен Ына своего ядерного арсенала. Отмечается, что запуск состоялся спустя несколько часов после того, как Север в своих государственных СМИ назвал исключительно оборонительными свои регулярные учения с применением ракетной артиллерии и баллистических ракет малой дальности. Все ответные заявления Южной Кореи подверглись резкой критике.