После окончания Второй Мировой в США было создано Минобороны, которое возглавил Джеймс Форрестол. Он покончил с собой 22 мая 1949 года с криком «Русские идут!».

Таким образом, в США уже был министр обороны, сошедший от этой «манечки» с ума. Похоже эта паранойя продолжается до сих пор.

Форрестол был одной из знаковых фигур американской истории, оставаясь очень противоречивым.

Он был талантливым профессионалом и интеллектуалом. Однако, его свела с ума мания, что на США уже идут русские. Это случилось сразу после начала холодной войны.

Форрестол оставил многочисленные записи в своих дневниках. В одной из них он написал, что спрашивал в июле 1945 года Гарри Трумэна, который тогда был президентом США, кто может стать наследником Сталина.

Тот ответил, что сейчас этого никто не знает. Однако борьба за власть после смерти вождя представляется вполне очевидной.

Форрестол обладал хорошим литературным стилем. Он был в своё время редактором университетской газеты в Пристоне. Помимо журналистики, он уважал и военную службу, на которую поступил в июне 1917 года, когда Первая мировая уже заканчивалась.

Он успел дослужиться до звания лейтенанта и подал в отставку в 1919 году.

Его «бойкое перо» было замечено лидерами Демпартии США. После этого он работал в качестве спичрайтера даже у Франклина Делано Рузвельта, который вскоре после этого стал президентом страны.

Через год, после того, как началась война в Европе, Рузвельт назначил Форрестола своим помощником. Потом он станет заместителем руководителя ВМС США. В 1944 году он станет руководителем этого ведомства.

Когда закончилась война, Форрестол решил посетить поверженную Германию, чтобы оценить насколько её перспективные военные наработки могут стать пригодными для США. В поездке его сопровождал не кто иной, как молодой Джон Кеннеди, которому предстояло в скором будущем возглавить Америку.

Известно, что Форрестол был настоящим трудоголиком, посвящавшим работе всё свободное время. Однако, он не чурался и красивых женщин, которые часто сопровождали министра в его путешествиях.

В немалой степени этому способствовало и то, что он был богат. В 1932 году он обладал состоянием, которое на сегодняшний день равняется 300 миллионов долларов.

На своём посту он продвигал строительство авианосцев. Один из них, впоследствии, будет назван его именем. На этом громадном корабле в 1967 году вспыхнет сильный пожар. В тот момент в составе его экипажа находился Джон Маккейн, который позднее станет сенатором США и довольно значимой политической фигурой.

Форрестол стремился всячески развивать стратегию ядерного вооружения США и отстаивал позиции строительства его мощного военно-морского флота, во главе которого видел авианосцы.

Именно при нём ВМС США стали мощной силой.

Однако, несмотря на все свои попытки сделать государство более современной в военном отношении державой, он не всегда находил общий язык с Гарри Труменом, новым президентом США.

В частности, он предлагал передать контроль над ядерным оружием военным. Трумен не согласился и сохранил его за гражданским лицом.

В марте 1949 года у Форрестола стали наблюдаться признаки резкого нервного и психологического истощения. Он впал в подавленное состояние и стал испытывать постоянный страх перед тем, что в США могут вторгнуться русские войска.

В итоге он выпрыгнул в окно многоэтажки с криком «Русские идут». В США начали расследование его смерти, полагая, что она могла быть насильственной. Однако, эта версия не нашла своего подтверждения.