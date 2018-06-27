Брэд Питт был замечен в Венеции со своей новой подругой

Неутомимые фотографы, которые везде следуют за кинозвездой, заметили рядом с ним незнакомую девушку, с которой он мило общался и путешествовал по Венеции.

На выставке современного искусства «Biennale Art Exibition», которую посетил Питт со своей спутницей и скульптором Томасом Хаусиго, актер всегда держался рядом с подругой. Они смеялись и обменивались взглядами. Даже близкие не признаются кто эта девушка и откуда она взялась.

Ранее Брэд Питт говорил, что не собирается заводить романы, но как выясняется – не сдержал слово. Напомним, что Брэд Питт развелся с актрисой Анджелиной Джоли в 2016 году, прожив в браке два года. Их отношения начинались еще в 2005 году которые являлись одними из самых обозреваемых романов Голливуда. За это время у них появилось трое своих детей и еще трое приемных.

Брэд Питт – известный американский актер и кинопродюсер. Обладатель многочисленных премий, основной из которых является премия «Оскар» получившую за продюсирование фильма «12 лет рабства».