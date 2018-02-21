Британская компания Compass Pools обещает создать неповторимый панорамный бассейн

Британская компания Compass Pools представила проект уникального в своём роде бассейна, который будет находиться на высоте двухсот метров. Бассейн будет располагаться на крыше 55-этажного отеля.

На крыше высотного здания построят панорамный бассейн с видом на город и с обзором до 360 градусов. Объём бассейна будет составлять 600 тысяч литров.

Одним из непростых технических моментов будет создание доступа к бассейну. Дизайнер бассейна предлагает установить винтовую лестницу, которая будет подыматься со дна бассейна.

Стены и дно бассейна будет абсолютно прозрачные за счет использования литого акрила, вместо стекла. Так как в Лондоне непогода это частый гость, в бассейне будет предусмотрена автоматическая система подогрева. Кроме того будет обеспечен контроль над уровнем воды в бассейне, что бы в случае плохой погоды вода не выливалась. В ночное время вода в бассейне будет подсвечиваться, и весь небоскреб будет иметь вид «факела с бриллиантами».

Проект предусматривает строительство высокого небоскреба под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London). На данный момент ведутся переговоры между партнерами и инвесторами, после достижения соглашения и подписания контракта здание начнет строиться. Предположительно реализация проекта начнется в 2020 году.