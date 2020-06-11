Вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением отправят на испытания

Машины пройдут модернизацию до конца 2020 года.

Портал «Интерфакс», ссылаясь на информацию из сайта госзакупок, сообщил, что в России пройдут военные испытания нового вооружения. В частности, существенным изменениям подверглись вертолеты. Об этом стало известно из заявления центра вертолетостроения имени Миля и Камова, который опубликовал сведения о закупке и испытании Ка-52М. Прототипом испытуемых моделей стал вертолет «Аллигатор».

Новые модели вертолетов оснащены навигационными и прицельными системами, в том числе добавлены система управления огнем и комплекс связи. Усовершенствовали Ка-52М крылатой ракетой, наименование которой «изделие 305». Увеличение разработчиками объема топливного бака в разы повысило радиус действия машины, а новое оснащение позволило эффективнее обнаруживать цель на больших расстояниях. Модернизация воздушного вооружения обошлась разработчикам в 153,5 миллиона рублей.

Как известно, машины пройдут модернизацию до конца 2020 года. В ходе испытания военный вертолет продемонстрирует свои разведывательно-ударные качества, которые направлены на уничтожение не только танков и живой силы противника, но и для борьбы с другими вертолетами.